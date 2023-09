per Mail teilen

Nach zwei Raubüberfällen in der Karlsruher Innenstadt ermittelt die Kriminalpolizei. Ein Unbekannter bedrohte Mitarbeiter einer Tankstelle und eines Geschäfts und forderte Bargeld.

Ein bislang Unbekannter soll am Freitagnachmittag zwei Raubüberfälle in der Karlsruher Innenstadt begangen haben. In beiden Fällen handelt es sich laut Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit um den gleichen Täter.

Mitarbeiter verfolgt Täter nach Raubüberfall in Karlsruhe

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein mit schwarzer Sturmhaube maskierter Mann eine Tankstelle, bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Er flüchtete mit einem kleinen zweistelligen Betrag aus der Kasse.

Knapp eine halbe Stunde später richtete vermutlich der gleiche Unbekannte seine Waffe auf einen Mitarbeiter eines Ladens in der Kaiserpassage. Weitere Angestellte sowie Kunden befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Verkaufsraum. Der Räuber verließ das Geschäft und erbeutete mehrere hundert Euro. Ein hinzugekommener weiterer Mitarbeiter verfolgte den maskierten Verdächtigen zu Fuß, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Kriminalpolizei ermittelt - Zeugen gesucht

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren bislang nicht erfolgreich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.