Täter mit Mundschutz überfällt in Karlsruhe älteres Ehepaar

In eigener Wohnung gefesselt

Am frühen Ostersonntagabend ist in Karlsruhe-Durlach ein älteres Ehepaar in seiner Wohnung ausgeraubt worden. Der Täter fesselte und bedrohte sie dabei mit vorgehaltener Waffe.