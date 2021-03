Nach einem Raubüberfall auf ein Ehepaar in Karlsruhe-Durlach sitzen drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die Männer am Dienstag in die Wohnung des Ehepaares eingedrungen, hatten sie angegriffen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Da die Ehefrau während des Überfalls gerade telefonierte, konnte ihr Gesprächspartner die Polizei verständigen. Die Beamten erwischten die Täter noch vor Ort und nahmen sie fest.