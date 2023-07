Einbruch und Raub in Remchingen: Frau in eigener Wohnung gefesselt

In Remchingen (Enzkreis) ist in der Nacht zu Mittwoch eine ältere Frau in ihrer Wohnung ausgeraubt worden. Dabei wurde sie gefesselt und bedroht.

Mitten in der Nacht sind laut Polizei drei Männer und eine Frau in die Wohnung im Ortsteil Singen eingebrochen. Die Bewohnerin wurde gefesselt und bedroht. Täter nehmen Bargeld und Wertgegenstände mit Die Täter nahmen Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Die Frau konnte sich später selber befreien und unverletzt die Polizei informieren. Eine eingeleitete Fahndung blieb in der Nacht ergebnislos. Offenbar klingelte bereits am Dienstagnachmittag eine fremde Frau an der Haustür und fragte nach Arbeit. Die ältere Frau verweigerte ihr den Zugang zur Wohnung und informierte die Polizei. Man fahnde jetzt nach dieser Frau. Die Polizei prüft, ob dieser vorige Kontakt im Zusammenhang mit dem Raub steht.