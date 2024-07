per Mail teilen

Für die wegen einer Rattenplage geschlossenen Kita in Karlsruhe-Neureut gibt es nun eine Zwischenlösung. Ab Montag können die Kinder vorläufig in Ersatzräumen untergebracht werden.

Die Kinder der Kindertagesstätte "Schmetterlinge" in Karlsruhe-Neureut können nach wochenlanger Pause wieder betreut werden. Ihre Kita bleibt zwar wegen einer Rattenplage geschlossen, die Kinder können aber in Ersatzräume umziehen. Die zuständige Behörde in Stuttgart hat den Antrag dazu genehmigt.

Andere Kitas in Karlsruhe springen ein

Ab Montag dürfen die Kinder nach langem Warten in andere Kitas ausweichen. Alle Beteiligten können erstmal aufatmen. Die Betreuungszeit ist dort aber reduziert und nur zwischen 7:30 Uhr und 14 Uhr möglich. Außerdem fällt auch das warme Mittagessen in der Kita weg. Viele Eltern sind trotzdem froh über die Zwischenlösung.

Ich bin wirklich erleichtert, weil mein Kind wieder jeden Tag mit seinen Freunden spielen kann und eine Kommunikation stattfindet.

Eltern üben Kritik am Träger der Kita

Die schon seit mehreren Wochen andauernde Schließung der Kita "Schmetterlinge" stellte die betroffenen Eltern vor große organisatorische Probleme. Es habe eine schlechte Kommunikation des Trägers gegeben, bemängeln viele Eltern. Träger der Kita ist die evangelische Kirchengemeinde Neureut-Süd. Um organisatorische Fragen kümmert sich der Evangelische Verwaltungszweckverband Mittelbaden mit Sitz in Bretten.

Die Innenräume der Kindertagsstätte Schmetterlinge in Neureut werden saniert SWR

Kammerjäger und Handwerker wegen Rattenplage vor Ort

Obwohl Kammerjäger und Handwerker vor Ort im Einsatz sind, kann es noch einige Wochen dauern, bis die Kita in ihren Regelbetrieb zurückkehren wird. Das Ersatzangebot soll bis zum Ende der Rundumsanierung gelten.