per Mail teilen

Ab kommenden Dienstag wird eine Fachfirma in Rastatt gegen Ratten in der städtischen Kanalisation vorgehen. Bis Ende November werden dort Giftköder ausgelegt, um den Befall der Krankheitsüberträger zu verringern. Damit die Bekämpfungsaktion erfolgreich ist, fordert die Stadt alle Eigentümer von Grundstücken, auf denen Rattenbefall festgestellt wurde oder zu befürchten ist, auf, sich an der Aktion zu beteiligen.