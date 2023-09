In Karlsruhe wurden am Montag rund 100 Ratten in einem WG-Zimmer gefunden. Das Veterinäramt brachte die Tiere ins Karlsruher Tierheim.

Bei den gefundenen Ratten handelt es sich um sogenannte Farbratten. Die Tiere wurden wohl als Haustiere in einem Zimmer einer Karlsruher Wohngemeinschaft gehalten. Nach Informationen der Stadt Karlsruhe war die Halterin der Nager seit mehr als anderthalb Wochen verschwunden, als die Mitbewohner wegen zunehmender Geruchsbelästigung das Zimmer der Halterin betraten und die vielen freilaufenden Ratten entdeckten. Das Veterinäramt brachte die Tiere dann ins Karlsruher Tierheim. Ratten vermehrten sich unkontrolliert Die Tiere waren zum Teil abgemagert, einige wiesen Bisswunden auf. Die Haltung erfolgte nicht nach Geschlechtern getrennt, weshalb sich die Ratten unkontrolliert vermehren konnten. Einige der Ratten waren sogar noch schwanger, als sie ins Tierheim gebracht wurden. Trotzdem seien die Ratten aber in überraschend gutem Zustand gewesen, berichtet der stellvertretende Leiter des Tierheims in Karlsruhe, David Jung. Die meisten Ratten seien sehr lieb und zutraulich. Nach dem Anruf war klar, dass jetzt erstmal jede Menge Arbeit auf uns zu kommt. Jede Ratte wird einzeln begutachtet Da es sich bei den Ratten um Haustiere handelt, erzählt David Jung, ist das Tierheim in Karlsruhe verpflichtet, sie alle aufzunehmen. Nachdem das Veterinäramt das Tierheim über den Fund unterrichtet hatte, startete das Team direkt mit den Vorbereitungen. So hatte man den großen Ansturm bewältigen können. Im Heim angekommen wurde jedes Tier einzeln begutachtet. Überwältigende Hilfsbereitschaft für Tierheim Karlsruhe Nach dem Facebook-Post des Tierheims und zahlreichen Emails, die das Tierheim-Team an Partner-Organisationen und Vereine verschickte, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsbereitschaft überwältigt. Schon zwei Tage später sind bis zu 90 Prozent der Tiere auf umliegende Tierheime und Pflegestellen verteilt worden, erzählt David Jung. Einige frisch geborenen Tiere werden auf privaten Pflegestellen versorgt und großgezogen.