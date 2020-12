per Mail teilen

Ein Unbekannter hat das Rathaus in Keltern-Ellmendingen auf einer Fläche von vier Quadratmetern in der Nacht auf Freitag massiv mit Gülle beschmiert. Die Polizei ermittelt. Da umfangreiche Reinigungsarbeiten an der Steinfassade nötig sind, schätzt die Polizei den Schaden auf rund 10.000 Euro und bittet um Zeugenhinweise.