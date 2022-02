Bauarbeiten am Eisenbahntunnel schreiten voran

Die Bauarbeiten am Rastatter Eisenbahntunnel gehen in die nächste Phase. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden neue Gleise für die geplante Verlegung der Rheintalstrecke angeliefert. Die Rheintalbahn muss auf einer Länge von 700 Metern verlegt werden, damit die Bautrupps Zugang zu der beschädigten Oströhre des Tunnels bekommen. Nach Ostern soll diese dann in offener Bauweise fertiggestellt werden. Zuvor muss nach Angaben der Bahn aber noch die in der Röhre verschüttete Tunnelbohrmaschine geborgen werden. Durch die Havarie haben sich die Tunnelarbeiten um Jahre verzögert. Das Projekt an einer der wichtigsten Bahnstrecken Europas wird voraussichtlich erst Ende 2026 in Betrieb gehen.