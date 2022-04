Rastatter Landrat Christian Dusch erleichtert über Wahlsieg Macrons

per Mail teilen

Nach dem Sieg von Amtsinhaber Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat sich der Rastatter Landrat Christian Dusch erleichtert gezeigt.

Die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland sei für den Landkreis Rastatt mit direkter Grenzlage von besonderer Bedeutung, so Christian Dusch. Unter anderem profitiere man von einem guten Miteinander mit den Partnerinnen und Partnern im Elsass, zum Beispiel beim grenzüberschreitenden Schienen- und Radverkehr, so Landrat Christian Dusch, der auch Mitglied des Oberrheinrates ist. Er sei froh, dass Emmanuel Macron im Amt bestätigt wurde, da er für europäische Offenheit stehe.

Der amtierende Präsident hatte am Sonntag die Stichwahl gegen die rechte Herausforderin Marine Le Pen gewonnen. Im Nordelsass, dem Department Bas-Rhin, holte Macron knapp 59 Prozent der abgegebenen Stimmen - was fast genau dem Gesamtergebnis in Frankreich entspricht. Im südlichen Elsass fiel der Vorsprung auf Le Pen geringer aus.