Rastatts Oberbürgermeisterin Monika Müller will dem Gemeinderat vorschlagen, aus dem Verein Deutsche Sprache auszutreten. Grund sind rechtsextreme Vorfälle.

Die Stadt Rastatt ist seit mehreren Jahren Mitglied im Verein Deutsche Sprache. Oberbürgermeisterin Monika Müller möchte schon in der nächsten Gemeinderatssitzung in etwa zwei Wochen das Gremium zu einem Austritt aus dem Verein bewegen.

Rechtsextremes Treffen als Grund für Austritt

Grund ist ein Vorfall aus dem vergangenen Jahr. Ende November sollen laut einer "Correctiv"-Recherche AfD-Vertreter, Neonazis und Unternehmer in Potsdam zu einem rechtsextremen Vernetzungstreffen zusammengekommen sein. Dabei sei es vor allem um den Begriff "Remigration" gegangen, also die massenhafte Deportation von Menschen mit vermeintlich falscher Hautfarbe oder Herkunft, selbst dann, wenn sie deutsche Staatsbürger sind.

Das Rathaus in Rastatt. SWR

Rastatt sieht Mitgliedschaft in Verein problematisch

Auch ein mittlerweile zurückgetretenes Vorstandsmitglied des Vereins Deutsche Sprache hat damals an dem Treffen teilgenommen, was auch den Verein in Verruf brachte. Man könne die deutsche Sprache auch pflegen, ohne Mitglied in einer solchen Organisation zu sein, so Müller weiter. Problematisch findet Müller auch, dass sich der Verein Deutsche Sprache gegen das Gendern positioniert. Da man als Stadt viele Menschen mit verschiedenen Meinungen vertrete, sei es nicht gut, alle Bürger durch eine Mitgliedschaft in einem solchen Verein in einen Topf zu werfen.