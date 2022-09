Stundenlanger Stromausfall in Rastatt: Zehntausende Betroffene

per Mail teilen

Ein Brand in einem Umspannwerk in Rastatt hat für einen Stromausfall gesorgt. Laut Behörden war das ganze Stadtgebiet betroffen. Etwa 50.000 Menschen waren stundenlang ohne Strom.

Nach einem stundenlangen Stromausfall in badischen Rastatt wird nach Angaben der Stadtwerke fast wieder das ganze Stadtgebiet mit Strom versorgt.

Brand im Umspannwerk

Grund für den Stromausfall war Polizei und Stadtwerken zufolge ein Brand in einem Umspannwerk - also sozusagen ein Knotenpunkt für die Stromversorgung. Solche Umspannwerke verteilen den Strom im Netz von Kraftwerken zu den Haushalten. Dafür muss aber die Stromspannung verändert werden. Wenn also das Umspannwerk ausfällt, kann kein Strom mehr verteilt werden.

Grund für Brand noch nicht geklärt

Wie es zu dem Feuer kam, ist nach Angaben der Stadtwerke nicht klar. Ein Sprecher sagte aber, man gehe von einem technischen Defekt am Umspannwerk aus. Zwei Großgeneratoren der Mercedes Benz Group AG, die auch auf dem Gelände stehen, haben demnach nichts mit dem Brand zu tun.

Auch dass jemand dort Feuer gelegt haben könnte, schließen Polizei und Stadtwerke aus. Nun müsse ein Sachverständiger klären, was den Brand ausgelöst hat.

Strom in Rastatt über Stunden ausgefallen

Ein Polizeisprecher bestätigte dem SWR, dass es beim Beheben des Problems am Vormittag technische Schwierigkeiten gegeben habe, sodass der Strom nicht innerhalb weniger Minuten wieder habe fließen können - wie ursprünglich geplant.

Keine giftigen Gase ausgetreten

Nach Angaben der Polizei Offenburg war der Brand - der gegen 8:35 Uhr ausbrauch - nach kurzer Zeit gelöscht. Anders als zunächst berichtet, seien keine schädliche Gase ausgetreten, so die Feuerwehr auf SWR-Anfrage.

Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Die Feuerwehr berichtete aber von zwei medizinischen Notfällen, die versorgt werden mussten.

Laut der Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe waren die Notrufnummern der Polizei und Feuerwehr gestört. Laut Polizei sind Mobilfunkmasten durch den Stromausfall ausgefallen.

Feuerwehr richtete Anlaufpunkte ein

Die Feuerwehr hatte sich in allen Ortsteilen der Stadt mit Fahrzeugen positioniert, um Notrufe der Bevölkerung aufzunehmen, so ein Feuerwehrsprecher. 13 Anlaufpunkte in der Stadt für besorgte Bürger und medizinische Notfälle seien eingerichtet, die Integrierte Leitstelle Mittelbaden personell verstärkt worden.

Das Krankenhaus in Rastatt sei wegen eigener Stromversorgung nicht betroffen gewesen, der Rettungsdienst sei nach Baden-Baden umgeleitet worden, so die Feuerwehr weiter.

Der Stromausfall hat weitreichende Auswirkungen - wie etwa auf dieses Restaurant in Rastatt, welches am Sonntag geschlossen bleiben musste. SWR

Bahn: Ausfälle und Verspätungen

Parallel kam es auch zu Problemen bei der Deutschen Bahn. Die Bahn meldete Verspätungen und Haltausfälle auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Ob ein Zusammenhang zu dem Stromausfall infolge des Brandes besteht, ist noch unklar. Gegen 11:30 Uhr waren die Einschränkungen beseitigt.