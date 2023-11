Sturz in den Tod - Mann in Rastatt stirbt nach Festnahme durch die Polizei

Nachdem am Montag ein Mann in Baden-Baden vorläufig festgenommen wurde, sprang er in einer Arztpraxis in Rastatt aus dem Fenster. Dabei hat er sich tödlich verletzt.

Der 43-Jährige wurde laut Polizei am Montag in Baden-Baden vorläufig festgenommen. Gegen ihn bestand der Verdacht, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Um seine Haftfähigkeit festzustellen, wurde er in eine Arztpraxis nach Rastatt gebracht. Mann springt aus dem Fenster und stirbt In der Praxis soll der Beschuldigte darum gebeten haben, auf die Toilette gehen zu dürfen. Dort sei er dann aus dem Fenster im zweiten Stock des Gebäudes gesprungen. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. Landeskriminalamt ermittelt nach tödlichem Sturz Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat jetzt in Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Offenburg, sowie den Staatsanwaltschaften Baden-Baden und Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Zum einen soll überprüft werden, ob der Mann flüchten wollte oder aus anderen Gründen aus dem Fenster gesprungen war. Ebenso wird untersucht, ob es mögliche Versäumnisse der Beamten gegeben haben könnte.