Jugendliche Raser fliehen vor Polizeikontrolle in Rastatt

per Mail teilen

Zwei 16-Jährige haben sich in der Nacht auf Dienstag in Rastatt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Erst ein Unfall konnte das Duo stoppen.

Nach Polizeiangaben waren die beiden Jugendlichen unter dem Einfluss von Cannabis mit einem Auto in Rastatt unterwegs. Als sie am Rheinauer Ring in eine Kontrolle gerieten, rasten sie von der Polizei davon. Die Flucht führte sie einmal quer durch die Stadt. Dabei streiften sie auch ein Polizeiauto und gefährdeten andere Verkehrsteilnehmer. Die Jugendlichen waren mit bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs.

Fahrt endet mit Totalschaden

Wenig später überfuhren die Jugendlichen eine Verkehrsinsel und beschädigten dabei zwei ihrer Reifen.Erst in der Hebelstraße beendete ein Unfall die wilde Fahrt. In einer Kurve kam ihr Pkw von der Straße ab. Es entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf 15.000 Euro schätzt. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt, sie wurden vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, stammte das Auto von einem Verwandten.