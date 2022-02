Rastatt gewinnt Rechtsstreit um Hotel-Hundseck Abriß

per Mail teilen

In einem Rechtstreit um einen Teilabriss der ehemaligen Hotels Hundseck an der Schwarzwaldhochstraße hat sich der Kreis Rastatt gegen das Land Baden-Württemberg durchgesetzt. Vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe ging es um die Kosten für die Beseitigung von Abfall. Kreis und Land stritten um die Abfallbeseitigung im Zusammenhang mit dem Teilabriss des Hotels im Jahr 2012. Die Stadt Bühl hatte den Abbruch in Auftrag gegeben, für die Entsorgung musste jedoch der Kreis sorgen, der zunächst auf 47.000 Euro Kosten sitzen blieb. Der Eigentümer des Grundstücks konnte nur 3.700 Euro beitragen. Laut Gericht besteht ein Erstattungsanspruch durch das Land, weil sich hier Ansprüche gegen Dritte nicht durchsetzen ließen. Der Teilabriss war aus Sicherheitsgründen notwendig geworden.