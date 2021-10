Schwangere Frauen haben oft ein Problem: Denn immer mehr kleine Geburtshilfe-Stationen im Land werden dicht gemacht. Nun droht auch der Geburtshilfe in Rastatt das Aus. Bei einer Infoveranstaltung des Klinikums Mittelbaden in Kuppenheim hat sich die Geschäftsleitung des Klinikums klar dafür ausgesprochen, die Geburtshilfe in Zukunft an einem Standort zu konzentrieren.