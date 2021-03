per Mail teilen

Der Landkreis Rastatt verhängt ab Freitag wegen steigender Corona-Zahlen eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit sieben Tagen über 50.

Ab Freitag dürfen Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Rastatt abends und nachts ihre Wohnungen nur noch mit triftigem Grund verlassen. Das Gesundheitsamt hat nächtliche Ausgangsbeschränkungen erlassen. Diese gelten ab Freitag zwischen 21 und 5 Uhr. Der Stadtkreis Baden-Baden ist von dieser Regelung nicht betroffen.

Inzidenz über 50 und diffuses Infektionsgeschehen im Kreis Rastatt

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit sieben Tagen über 50 und steigt kontinuierlich. Außerdem seien diffuse Infektionen mit vielen kleinen Ausbruchsgeschehen zu beobachten. 70 Prozent aller Infektionen lassen sich nicht mehr zurückverfolgen. Zudem ist der Anteil der Virusmutationen auf 44,4 Prozent gestiegen, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Ausgangssperre gilt vorerst bis zum 19. März, kann aber aufgehoben werden, wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander unter 50 liegt.

Erlass des Sozialministeriums regelt Ausgangssperren

Werden diese Voraussetzungen erfüllt, sind die Landkreise angewiesen, eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen. In der Region gilt mittlerweile nur noch im Kreis Karlsruhe eine Ausgangssperre. Der Kreis gab allerdings am Donnerstag bekannt, die Beschränkungen, die am Sonntag auslaufen, nicht zu verlängern. Pforzheim und Calw haben ihre Beschränkungen wegen sinkender Inzidenzen aufgehoben.

Bis Anfang Februar galten in ganz Baden-Württemberg nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Diese Regelung wurde vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim aufgehoben, seitdem gelten regionale Beschränkungen.