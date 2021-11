Ein Arbeiter hat sich bei einem Sturz aus drei Metern Höhe in Rastatt schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der 51-Jährige gestern Nachmittag an einem Gebäude mit Sanierungsarbeiten beschäftigt, als er plötzlich in die Tiefe stürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik geflogen.