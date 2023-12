Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Rassismus

Karlsruhe und andere Städte in der Region beteiligen sich am "Tag gegen Rassismus". Dazu gibt es Veranstaltungen rund um das Thema "Haltung zeigen". Themen wie Alltagsrassismus oder rassistische Sprache sollen an diesem Tag in den Fokus rücken. Seit 1966 findet der internationale Tag gegen Rassismus jährlich im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt; Vereine, Initiativen und Organisationen aus der Region beteiligen sich daran mit verschiedensten Programmpunkten. Heute Abend lädt das Karlsruher Tollhaus zu einem kostenlosen Vortrag und Gespräch mit Florence Brokowski-Shekete ein. Die Bestseller-Autorin wird über ihre privaten und beruflichen Erfahrungen mit Rassismus sprechen. "The Black Sea Shipping Company" gibt Musik zum Besten. Bis zum Ende der Wochen gegen Rassismus am 27. März sind weitere Veranstaltungen geplant.