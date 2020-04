per Mail teilen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd ist am Montagabend ein Fahrzeug mit 204 Stundenkilometern gemessen worden. In diesem Bereich der A8 besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 Stundenkilometern. Nach Angaben der Polizei erwartet den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie ein Fahrverbot von drei Monaten. Einer Fahrerin die ebenfalls deutlich zu schnell war droht ein Bußgeld von 440 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.