Randalierer zogen durch Graben-Neudorf

Randalierer haben in der Nacht auf Dienstag in Graben-Neudorf Mülleimer samt Inhalt auf die Straße geworfen, Baustellenschilder umgekippt und ein Werbeplakat in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, zogen die Randalierer kurz vor 2:00 Uhr durch den Ortsteil Neudorf (Landkreis Karlsruhe) und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Dank eines Zeugen konnte das brennende Plakat an einem Laternenmast laut Polizei schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe gelegenes Feld verhindert werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen, größere Schäden habe es aber nicht gegeben. Die Polizei räumte die Straße wieder frei und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.