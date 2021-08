Randalierende Eishockeyfans haben am Wochenende in einer S-Bahn einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, fielen etwa 15 Eishockeyfans in einer S-Bahn von Karlsruhe nach Mannheim auf, weil sie herumpöbelten und unter anderem die Notbremse auslösten. An der Haltestelle Stutensee-Blankenloch wurden die Identitäten der Fans festgestellt. Ihnen droht eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen. Die Bahn konnte ihre Fahrt mit einer Verspätung von etwa einer Stunde fortsetzen.