29-Jähriger randaliert in Rastatt

In Rastatt hat am Sonntag ein 29-jähriger Mann randaliert. Laut Polizei schlug er unter anderem einen Mitbewohner zusammen und beschädigte mehrere Autos mit einem Eisenrohr.

In Rastatt soll ein 29-jähriger Mann unter anderem seinen Mitbewohner zusammengeschlagen und mehrere Autos und Fensterscheiben beschädigt haben. Nach Polizeiangaben klopfte gegen 5 Uhr morgens zunächst die Mitbewohnerin des 29-Jährigen an dessen Zimmertür, da er angeblich sehr laut Musik hörte. Laut Zeugen reagierte der offenbar betrunkene Mann so aggressiv, dass die Frau sich in der Toilette einschloss. Ein weiterer Mitbewohner wollte ihr helfen und wurde von dem 29-Jährigen zusammengeschlagen. Anschließend soll der Mann mit einem Eisenrohr drei Fahrzeuge und elf Fensterscheiben demoliert haben.

29-Jähriger randaliert kurz nach Entlassung erneut

Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, entließ ihn aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach einer Ermahnung wieder. Kurze Zeit später randalierte der Mann erneut. Daraufhin wurde er festgenommen, dem Haftrichter vorgeführt und in eine JVA eingeliefert.