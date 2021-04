Für viele tausende Muslime in der Region beginnt am Dienstag der Fastenmonat Ramadan. Wegen der Coronapandemie werden in Moscheen, zum Beispiel in Pforzheim, weniger Gläubige als gewohnt, zum Beten zusammenkommen. In Karlsruhe sollen Moscheen sogar vereinzelt geschlossen bleiben. Das tägliche Fastenbrechen mit Freunden und Bekannten ist wegen der Kontaktbeschränkungen nur sehr begrenzt möglich.