Ramadan in Zeiten der Corona-Pandemie

Am Freitag beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. In diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie vieles anders. Auch in der türkisch-islamischen Gemeinde in Baden-Baden, wo sich Susann Bühler in der leeren Fatih-Moschee mit dem Imam zum Interview getroffen hat.