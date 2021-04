Für viele tausende Muslime in der Region beginnt heute der Fastenmonat Ramadan. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Gläubigen aber wie schon im vergangenen Jahr auf einige Rituale verzichten.

In den Moscheen, wie zum Beispiel in Pforzheim, werden weniger Menschen als gewohnt zum Beten zusammenkommen. In Karlsruhe sollen Moscheen sogar vereinzelt geschlossen bleiben, so der Vorstand des deutschsprachigen Muslimkreises Karlsruhe Rüstü Aslandur.

Großteil der Muslime will Fasten

Er rechnet damit, dass sich 60-70 Prozent der Muslime in Karlsruhe am Fastenmonat beteiligen werden. Das tägliche Fastenbrechen mit Freunden und Bekannten ist wegen der Kontaktbeschränkungen aber nur sehr begrenzt möglich. Der Ramadan endet am 12. Mai mit dem traditionellen Zuckerfest.

Zweites Mal Ramadan unter Coronabedingungen

Bereits im vergangenen Jahr fand Ramadan für tausende Muslime im Raum Karlsruhe und Baden-Baden unter Corona-Bedingungen statt. Neben der Ansteckungsgefahr wiesen die Moscheegemeinden vor allem darauf hin, dass ihnen durch den Lockdown die Spenden wegbrechen, die gerade im Ramadan besonders reichlich fließen.