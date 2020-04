Für rund 800.000 Muslime in Baden-Württemberg wird am Donnerstag mit einem Gebet der Fastenmonat Ramadan eingeläutet. Wegen der Corona-Pandemie gibt es Einschränkungen.

Moscheen und Gebetsräume bleiben wegen der Ausnahmesituation geschlossen. Muslime spüren im Fastenmonat in diesem Jahr zahlreiche tiefgreifende Veränderungen.

Verzicht auf Gemeinschaft im Ramadan

Kein gemeinsames Abendgebet, kein Fastenbrechen, keine Koran-Lesungen in der Moschee: Gläubige Muslime müssen im Ramadan auf Gemeinschaft verzichten. So sind in der Region zwischen Karlsruhe und Rastatt weit über 10.000 Glaubensmitglieder in den muslimischen Gemeinden aufgerufen, zuhause zu bleiben. Weil die Gebetshäuser geschlossen bleiben, stellt der Imam der Fatih-Moschee in Baden-Baden-Steinbach seine Video-Predigten für die Gläubigen ins Netz. Diese können dann zuhause im Familienkreis an den Gebeten teilnehmen.

Dauer 2:11 min Ramadan in Zeiten der Corona-Pandemie Am Freitag beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. In diesem Jahr ist durch die Corona-Pandemie vieles anders. Auch in der türkisch-islamischen Gemeinde in Baden-Baden, wo sich Susann Bühler in der leeren Fatih-Moschee mit dem Imam zum Interview getroffen hat.

Kampf gegen das Virus

Auch der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) appellierte an die Gläubigen, das Fastenbrechen "nur im engsten Kreis der Familie" zu begehen. Der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus sei "unsere religiöse und zugleich bürgerliche Pflicht", erklärte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek.

Neben der Gefahr durch Ansteckung verwies er aber auch auf eine andere Bedrohung: Den Moscheegemeinden brechen durch den "Lockdown" die Spenden weg, die gerade im Ramadan besonders reichlich fließen. Viele Moscheen stünden bereits jetzt vor großen finanziellen Schwierigkeiten.