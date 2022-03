Der Schauspieler und Regisseur Wolf E. Rahlfs ist am Donnerstag von der Mitgliederversammlung einstimmig zum neuen Intendanten der Badischen Landesbühne Bruchsal gewählt worden. Rahlfs übernimmt die künstlerische Leitung der Landesbühne zum 1. August kommenden Jahres. Er folgt auf Carsten Ramm, der seit 1998 Intendant des Theaters ist und 2023 in den Ruhestand geht. Rahlfs war zuletzt Intendant am Landestheater Sachsen-Anhalt Nord in Stendal.