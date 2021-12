Bund bezuschusst Radwegebau

Zahlreiche Radwegprojekte in der Region profitieren von einem Sonderprogramm der Bundesregierung. Unter anderem wird für über 1.3 Millionen Euro ein Radweg in Bretten gebaut. Mehr als 650 Millionen Euro stellt der Bund für den Ausbau der Radinfrastruktur bereit, 70 Millionen davon entfallen auf Baden-Württemberg. Die Fördermittel sollen für den Bau von Radwegen, Fahrradstraßen, Radwegebrücken sowie Fahrradparkplätzen genutzt werden. Nach Angaben des Landes werden 23 Projekte in der Region unterstützt. Neben dem Radweg zwischen den Brettener Ortsteilen Rinklingen und Diedelsheim werden mehr als 200 überdachte Fahrradabstellplätze in Karlsbad an der Jahnhalle mit 320.000 Euro finanziert. In Ettlingen wird mit 800.000 Euro ein straßenbegleitender Radweg im Stadtteil Spessart unterstützt. Bis 2023 müssen die Gelder des Bundes verbaut sein.