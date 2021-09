per Mail teilen

In Gernsbach ist am Nachmittag ein Radlader ausgebrannt. Nach Polizeiangaben war die Baumaschine vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr war der Radlader nicht mehr zu retten.Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.