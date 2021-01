Das Verkehrsministerium des Landes fördert im Rahmen seines Radkulturprogramms in diesem Jahr auch drei Städte in Mittelbaden. Für Aktionen zur Belebung des Radverkehrs erhält Baden-Baden 20.000 Euro, Bühl in den kommenden beiden Jahren sogar 50.000 Euro und Gaggenau wird mit 20.000 Euro gefördert. Insgesamt unterstützt das Land 17 Kommunen in diesem Jahr mit über einer halben Million Euro. Die Initiative Radkultur will mit Mitmachaktionen für den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad werben.