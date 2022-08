Radfahrerin bei Eggenstein-Leopoldshafen lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Eine 63-jährige Radfahrerin ist am Montagabend auf der Landesstraße zwischen Eggenstein-Leopoldshafen und Stutensee von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte die Radfahrerin gegen 20:20 Uhr die Landesstraße zwischen Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen (beide Kreis Karlsruhe) auf Höhe des Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) überqueren. Dabei wurde die 63-Jährige von einem Kleinwagen erfasst.

Radfahrerin mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die Frau erlitt laut Polizei schwerste Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Die Ampelanlage an der Einmündung zum KIT-Campus Nord war zur Zeit des Unfalls nicht in Betrieb. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.