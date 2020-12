per Mail teilen

In Rastatt ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall eine 38-jährige Radfahrerin angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Radfahrerin aus bislang ungeklärten Gründen von einem Gehweg ab und wurde von einem Autofahrer erfasst. Die Frau erlag später in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Die genauen Hintergründe zum Unfallhergang ermittelt jetzt die Polizei - sie setzt auf Zeugenhinweise.