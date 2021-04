per Mail teilen

Eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Sonntag in Bühl nach einem Sturz schwer verletzt. Laut Polizei kam die Frau ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich dabei trotz eines Fahrradhelms, den sie trug, schwer. Zur Landung eines angeforderten Rettungshubschraubers wurde die Hauptstraße vorübergehend gesperrt. Wegen schlechter Witterung musste der Transport der 55-Jährigen in eine nahe gelegene Klinik dann doch durch einen Rettungswagen erfolgen.