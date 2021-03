In Rastatt ist am Montagmorgen ein Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann durch eine kleine Öffnung einer Baustellenabsperrung, streifte ein Baugerät und stürzte in eine mehrere Meter tiefe Baugrube. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb der 77-jährige Mann an der Unfallstelle. Die genauen Umstände sind noch unklar.