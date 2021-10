Ein Fahrradfahrer hat in Karlsruhe eine Autofahrerin beleidigt und ihr Auto beschädigt. Laut Polizei hat die Autofahrerin den Radfahrer vor einem Kreisverkehr überholt. Am Kreisel hat der Mann neben ihr angehalten, sie beleidigt und so fest auf die Windschutzscheibe geschlagen, dass diese an der Seite splitterte. Anschließend fuhr er davon.