Ein Fahrradfahrer ist in Pforzheim bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 43-Jährige am späten Dienstagabend von einem Auto erfasst, als er mit seinem Rad eine Straße auf einem Fußgängerüberweg querte. Die Polizei untersucht unter anderem, ob die fehlende Beleuchtung am Rad zu dem Unfall beigetragen hat.