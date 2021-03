per Mail teilen

Der badische Landesrabbiner Moshe Flomenmann und Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh haben erstmals gemeinsam eine Oster-Pessach-Botschaft veröffentlicht. Darin haben sie zu Mut, Gottvertrauen und Zuversicht in der Corona-Pandemie aufgerufen. Das jüdische Pessach beginnt am kommenden Samstagabend und erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ostern ist das zentrale Fest der Christen.