Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist am Donnerstag eine Kundgebung der "Querdenken"-Bewegung angekündigt. Unter dem Titel "Friedlich und maskenfrei" wollen die Teilnehmer gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Nach Informationen der Polizei kann noch nicht abgeschätzt werden, wie viele Demonstranten vor Ort sein werden. Zu der Kundgebung hat sich auch die Gegendemonstration "Mitdenken statt querdenken" angekündigt. Die Veranstalter der Anti-Masken-Demo scheiterten am Mittwochabend vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe mit einem Eilantrag gegen die von der Stadt verordneten Maskenpflicht während der Kundgebung.