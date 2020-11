per Mail teilen

Die "Querdenken"-Demonstration vor dem Karlsruher Bundesverfassungsgericht ist am Donnerstag von der Polizei aufgelöst worden. Es blieb weitgehend friedlich.

Rund 500 Menschen beteiligten sich am Donnerstagnachmittag an einer Kundgebung der Querdenker-Bewegung vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Eine Gegendemonstration linker Gruppen hatte etwa 70 Teilnehmer. Die Teilnehmerzahl war um ein Mehrfaches höher als erwartet, zu beiden Kundgebungen waren jeweils nur 50 Teilnehmer angemeldet. Der Protest richtete sich gegen die Corona-Maßnahmen sowie das neue Infektionsschutzgesetz.

Vereinzelt Rangeleien zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten

Nach gut eineinhalb Stunden wurde die "Querdenken"-Demonstration aufgelöst. Die Polizei hatte zuvor mehrfach die Einhaltung der Abstandsregeln gefordert. Demonstrierende zogen zunächst Richtung Schlossplatz, wo Gegendemonstranten den Weg blockierten. Vereinzelt kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Es gab drei Festnahmen. Die Aktion verlief aber weitgehend friedlich.

Rund 70 Gegendemonstranten vor dem Bundesverfassungsgericht

Angemeldet waren zunächst nur 50 Personen, am Ende waren es nach ersten Schätzungen rund 400 bis 500 Menschen, die vor dem Bundesverfassungsgericht demonstriert haben. Dazu aufgerufen hatte die "Querdenken"-Bewegung. Auf Plakaten forderten die Demonstranten unter anderem ihre Grundrechte zurück.

Parallel lief eine Gegendemonstration, zu der unter anderem Aktivisten aus der Fridays-for-Future-Bewegung aufgerufen haben. Daran nahmen nach ersten Schätzungen rund 70 Demonstranten teil. Das Bundesinnenministerium hat nach Angaben der Karlsruher Polizei für die Kundgebungen die Bannmeile vor dem Gericht aufgehoben.