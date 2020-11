Auf dem Karlsruher Schlossplatz hat am Samstagnachmittag eine Demonstration unter dem Titel "Querdenken" stattgefunden. Die Teilnehmer forderten eine Aufhebung der Maskenpflicht und der Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen. Die Organisatoren hatten am vorherigen Abend vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe das Recht erstritten, ohne Maske unter freiem Himmel demonstrieren zu dürfen. Das Gericht räumte dieses Recht ein, jedoch unter der Auflage, dass die Teilnehmer der Demo stets den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern einhielten. In der Spitze nahmen laut Polizei rund 900 Menschen an der Veranstaltung teil. Dabei kam es auch zu zahlreichen Verstößen gegen die Abstandspflicht. Die Polizei ermahnte in der Folge die Veranstalter, löste die Demonstration jedoch nicht auf. Ebenfalls auf dem Schlossplatz anwesend waren rund 40 Gegendemonstranten.