per Mail teilen

Zum Auftakt der Dreck-weg-Wochen in Karlsruhe sammelt der Integrationsverein "Sprecht miteinander!" Müll von den Straßen. Bis Ende April können Freiwillige mithelfen.

Glasscherben, Zigaretten oder Bierdosen: Wer genau hinsieht, findet überall Müll. Egal ob auf Straßen, Gehwegen oder im Gebüsch. Der Integrationsverein aus Karlsruhe "Sprecht miteinander!" hat es sich zum Auftakt der Karlsruher Dreck-weg-Wochen zur Aufgabe gemacht, diesen Müll gemeinsam zu sammeln. Sechs Wochen lang können Freiwillige helfen, die Straßen in Karlsruhe etwas sauberer zu machen.

Für mehr Sauberkeit: Teilnehmer in Karlsruhe wollen sich engagieren

Die Ehrenamtlichen des Vereins "Sprecht miteinander!" sorgen sonst eher nicht für saubere Straßen. Normalerweise treffen sie sich zweimal pro Woche, um gemeinsam Deutsch zu lernen. Am Montag haben sie beschlossen, beides miteinander zu verbinden und gemeinsam Müll einzusammeln.

Einer der Teilnehmer ist Anas Nabil aus Ägypten. Der 33-Jährige lebt seit zwei Jahren in Karlsruhe und hat Spaß daran, seiner neuen Heimat etwas zurückzugeben. "Ich interessiere mich für die Umwelt und dafür meine Stadt sauberzumachen. Und ich bin hier mit meinen Freunden", sagt er und lächelt zufrieden. Auch Althia Albanova findet die Aktion gut. Sie kommt aus Russland und lebt seit acht Jahren in Karlsruhe. Aus ihrem Heimatland kennt sie solche Putzaktionen schon. "In Russland ist es Tradition sowas im Frühjahr auch zu machen. Es macht mir Spaß."

Anas Nabil aus Ägypten engagiert sich bei den Dreck-weg-Wochen in Karlsruhe. SWR

Der Verein ist der Erste, der sich im Rahmen der Dreck-weg-Wochen in Karlsruhe engagiert. Rund 40 Frauen und Männer waren zum Start am Montag unterwegs, um beim jährlichen Frühjahrsputz mitzumachen. Greifzangen und spezielle Müllsäcke wurden vom Team Sauberes Karlsruhe (TSK) bereitgestellt. Das gilt für alle Freiwilligen, die sich bei den Dreck-weg-Wochen engagieren möchten.

Bastian: "Es stärkt die Integration"

Edna Bastian leitet den Verein "Sprecht miteinander!" in Karlsruhe. Sie sieht die gemeinsame Putzaktion als Teil der Integration und einen wichtiger Schritt, um sich zugehörig zu fühlen. "Es war ganz klar, dass wir gesagt haben, wir schicken euch nicht los, um einfach sauberzumachen, sondern ihr seid Teil einer großen Aktion bei der Tausende Karlsruher mitmachen."

Teilnehmerin Althia Albanova und Vereinsleiterin Edna Bastian sammeln gemeinsam Müll bei den Dreck-weg-Wochen. SWR

Außerdem sei es wichtig gewesen, ein Zeichen zu setzen. "Man soll nicht alle Migranten über einen Kamm scheren. Es gibt sehr, sehr viele, die Interesse haben, in einem sauberen Deutschland zu leben." Die Resonanz im Verein sei dementsprechend groß gewesen. Etwa 30 bis 50 Leute hätten sich freiwillig für die Putzaktion gemeldet.

Dreck-weg-Wochen 2025 in Karlsruhe bis April

Die Dreck-weg-Wochen finden vom Montag, 17. März, bis Mittwoch, 30. April 2025, statt. Gemeinsam mit engagierten Karlsruherinnen und Karlsruhern möchte das TSK die Stadt zum Frühjahr sauberer machen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 15.000 Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Für 2025 haben sich laut der Stadt Karlsruhe bereits 10.000 Menschen angemeldet.

Die Aktion wird nach Angaben der Stadt Karlsruhe seit 2007 ausgerichtet. Das Ziel sei es, das Bewusstsein der Karlsruherinnen und Karlsruher für eine saubere Stadt zu engagieren. Bei der Aktion sind alle willkommen. Egal ob Organisationen, Vereine, Unternehmen oder Privatpersonen.

Helferinnen und Helfer werden belohnt

Mit Essensgutscheinen für "DAS FEST" und verschiedenen Mitmachaktionen auf dem FEST-Gelände, will sich das TSK bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. Außerdem werden Geldpreise in Höhe von bis zu 200 Euro unter Schulen, Kindergärten und Vereinen verlost. Unter allen Freiwilligen gibt es Gutscheine im Wert von 50 Euro zu gewinnen.