Puppentheaterwoche in Gernsbach ist zurück

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt die Puppentheaterwoche in die Stadthalle Gernsbach zurück. Kinder und Erwachsene erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Von "Faust" bis "Don Quijote": Eine Woche lang werden in Theaterstücken, Komödien und Märchen starre Figuren zum Leben erweckt. Puppentheater aus ganz Deutschland bringen ab dem 2. April Geschichten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Bühne in der Stadthalle in Gernsbach (Kreis Rastatt). Bei einer Pressekonferenz im Februar sprach Bürgermeister Julian Christ sogar von "Entzugserscheinungen" bei so manchem Puppentheater-Fan, die im April nun gestillt werden könnten.

In der 33. Puppentheaterwoche in Gernsbach soll es 22 Vorstellungen bis Ostern geben, am Vormittag für Kinder, Schulen und Kitas und am Abend für Jugendliche und Erwachsene. Auf dem diesjährigen Programm stehen unter anderem der Klassiker "Faust" von Johann Wolfgang von Goethe, das Märchen der Gebrüder Grimm "Das blaue Licht" sowie "Don Quijote" von Miguel de Cervantes und das Kinderstück "Die drei Schweinchen und der Wolf".

Außerdem werde ein Workshop für Kinder und eine jährlich wechselnde Ausstellung in der Stadthalle zum Thema Puppentheater das Angebot abrunden, informiert die Stadt Gernsbach auf ihrer Homepage.

Puppentheater seit 1989

Im Jahr 1989 hatte der Künstlerische Leiter Frieder Kräuter die Puppentheaterwoche in Gernsbach ins Leben gerufen. Seither hätten sich die Puppen in die Herzen über 65.000 Figurentheaterfans gespielt, so die Stadt. Für Kräuter wird es nach 30 Jahren die letzte Puppentheaterwoche in Gernsbach sein.