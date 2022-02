Puppentheaterwoche in Gernsbach ist zurück

Kleine Puppen ganz groß: Nach zwei Jahren kehrt die Puppentheaterwoche in die Stadthalle Gernsbach zurück. Kinder und Erwachsene erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Von "Faust" bis "Don Quijote": Eine Woche lang werden in Theaterstücken, Komödien und Märchen starre Figuren zum Leben erweckt. Puppentheater aus ganz Deutschland bringen ab dem 2. April Geschichten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Bühne in der Stadthalle in Gernsbach. Bürgermeister Julian Christ spricht sogar von "Entzugserscheinungen" bei so manchem Puppentheater-Fan.

"Zwei Mal umsonst geplant stehen die Chancen im April gut, dass wir sagen können: Vorhang auf!"

Christ bezeichnet das kulturelle Highlight als eine "liebgewonnene Tradition" die wegen der Corona-Pandemie leider die letzten zwei Jahre ausfallen musste. Insgesamt 22 Vorstellungen wird es bis Ostern geben. Am Vormittag für Kinder, Schulen und Kitas und am Abend für Jugendliche und Erwachsene. Der Vorverkauf für das diesjährige Programm beginnt am 2. März.

Den Anfang macht die Tragödie "Faust" von Johann Wolfang von Goethe. Außerdem werden das Märchen der Gebrüder Grimm "Das blaue Licht" gezeigt sowie "Don Quijote" von Miguel de Cervantes und das Kinderstück "Die drei Schweinchen und der Wolf".

Ein halbes Leben für das Puppentheater

Der Künstlerische Leiter und Gründer der Puppentheaterwoche in Gernsbach, Frieder Kräuter, überrascht bei der Pressekonferenz mit einer besonderen Nachricht: Für ihn wird es nach über 30 Jahren die letzte Puppentheaterwoche sein.

"Die 33. Puppentheaterwoche wird meine letzte sein. Ich hoffe, dass die Stadt Gernsbach sie danach noch weiterführen wird."

Bürgermeister Julian Christ nickt zustimmend und versichert, dass man einen würdigen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden werde. Der mittlerweile 69-Jährige hatte die Puppentheaterwoche ins Leben gerufen. Heute gilt sie als eines der kulturellen Highlights im Murgtal.