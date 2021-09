Psychisch erkrankte Frau löst Polizeieinsatz aus

Eine psychisch erkrankte Frau hat in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei sollte die 37-Jährige wegen ihres Zustandes zu einem Arzt gebracht werden. Als die Beamten eintrafen, habe sie sich alleine in ihrer Wohnung verbarrikadiert und die Polizisten mit einem Messer bedroht. Das Wohnanwesen und direkt angebaute Gebäude wurden vorsorglich geräumt, das Gebiet wurde abgesperrt. Nach mehr als drei Stunden konnten hinzugezogene Spezialkräfte die Frau schließlich unverletzt in eine Spezialklinik bringen. Sie befand sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.