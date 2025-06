Im Kloster Maulbronn gibt es für Kinder und Jugendliche eine neue Attraktion: "Pssst…! Die junge Klosterwelt". Dabei wird das mittelalterliche Klosterleben begreiflich gemacht.

Ab Sonntag wird im neuen Klosterkindermuseum im alten Kameralamt im Klosterhof auf 200 Quadratmetern anschaulich Geschichte vermittelt. In der jungen Klosterwelt können junge Besucher ab acht Jahren die mittelalterliche Klosterwelt spielerisch erfahren und in das Leben der Bewohner eines Klosters vor über 700 Jahren eintauchen. Die Vergangenheit des Klosters Maulbronn soll lebendig werden.

Eine interaktive Ausstellung zum Anfassen und Begreifen

Sie sollen anfassen und begreifen. Wir legen unseren Namen ab, nehmen einen anderen an und tauchen dann ein in den Tagesablauf der Mönche.

An sieben Stationen dürfen junge Entdeckerinnen und Entdecker nachempfinden, wie Menschen in der Vergangenheit im Kloster gelebt haben. Wer will, kann eine Mönchskutte überstreifen, einen anderen Namen annehmen und zum Beispiel Conrad dem lustigen Laienbruder oder Johannes dem musikalischen Chormönch begegnen.

Einblicke in das Leben der Mönche: Pause machen und Ausruhen im Klosteralltag SWR Foto: Johannes Stier

Bist du bereit für eine Zeitreise ins Mittelalter?

Das werden die jungen Besucherinnen und Besucher gefragt. Dann werden die Arbeit im Kloster, Themen wie Glauben, Essen und Trinken oder die besondere Art der Wasserversorgung erlebbar. Unter einem Modell der Klosteranlage sind Schubladen mit Uhrzeiten angebracht, der Tagesablauf der Mönche wird so sichtbar und nachvollziehbar.

Hier sehen wir, wie sie ausruhen, und dass sie auch nur vier Stunden schlafen.

In einem weiteren Raum dürfen Bausteine mit einer mittelalterlichen Steinzange zu einem Rundbogen aufgebaut werden, wie vor 700 Jahren, nur im Kleinen. "Mönch ärgere dich nicht", heißt es eine Station weiter, hier kann die ganze Familie miteinander spielen und lernen.

Eine Besucherin versucht sich beim Bau eines Rundbogens mit Bausteinen und einer nachgebildeten mittelalterlichen Steinzange SWR Foto: Johannes Stier

Bewusst viele analoge Angebote bietet die junge Klosterwelt, aber auch ein Quiz auf einem Touchscreenbildschirm mit dem Namen "Wer es weiß wird selig" zu verschiedenen Fragen aus dem Leben der Mönche. Zum Beispiel, warum die Mönche viel geschwiegen haben.

Schreiben, lesen, spielen in der Klosterwelt

In der jungen Klosterwelt gibt es auch eine Schreibstube. Wer will, darf hier im Skriptorium seinen Namen in verschnörkelter mittelalterlicher Schrift zu Papier bringen. Oder sich in den Miniaturkreuzgang zurückziehen und Bücher lesen. Auch Probesitzen im nachgebauten Chorgestühl, Gesänge inklusive oder ein Maultaschenmemory zu den Essgewohnheiten der Mönche kann man entdecken.

Kreuzgänge nachgebildet im Miniaturformat in der jungen Klosterwelt im Kloster Maulbronn. SWR Foto: Johannes Stier

Die Idee dahinter ist es, dass man hier was ausprobiert und es dann den Kindern im Kloster zeigen kann. So nach dem Motto, schaut mal, so haben die es gebaut, und ihr habt es vorher ausprobiert.

Das neue Angebot sei das erste professionell gestaltete Klosterkindermuseum weltweit, erklären die Verantwortlichen. Und obwohl es "Pssst- die junge Klosterwelt" heißt, darf es ruhig laut zugehen in der neuesten Attraktion auf dem Gelände des Klosters Maulbronn. Anfassen, Neues erleben und möglichst tief eintauchen in den Alltag des mittelalterlichen Klosterlebens erwünscht.

Eintritt im regulären Ticketpreis inbegriffen

Die junge Klosterwelt ist täglich im Kloster Maulbronn geöffnet und kann als Führung gebucht werden. Der Eintritt ist im regulären Ticketpreis fürs Kloster enthalten.