Prozess um Messerstecherei beginnt

per Mail teilen

Ein 48-Jähriger muss sich ab Montag vor dem Schwurgericht Karlsruhe wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll im September vergangenen Jahres in Bretten einen Mann mit einem Messer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen. Das Opfer, ein im selben Haus wohnender 60-Jähriger, erlitt laut Anklage eine etwa drei Zentimeter lange Stichwunde am Rücken - auch die Lunge wurde verletzt. Kurz vor der Tat soll es zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden betrunkenen Männern gekommen sein. Worum es ging, ist nicht bekannt.