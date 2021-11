Vater soll Tochter missbraucht haben - Prozess vor Landgericht gestartet

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs muss sich seit heute ein 38-jähriger Familienvater vor dem Baden-Badener Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt schweigt der mutmaßliche Täter. Bislang will sich der 38-Jährige nicht zu den Vorwürfen äußern, dabei soll er laut Polizei bei seiner Festnahme die Taten bereits teilweise eingeräumt haben. Angeklagt ist der Mann, weil er im November vergangenen Jahres seine damals 10 Jahre alte Tochter in seiner Wohnung in Bühl mehrfach sexuell missbraucht haben soll. Die Handlungen soll er teilweise auch gefilmt und diese Aufnahmen dann über das Internet mit Anderen geteilt haben. Weil in einem der Videos ein Brief mit der Adresse des 38-Jährigen zu sehen war, kam die Polizei ihm auf die Spur. Die Verhandlung vor dem Baden-Badener Landgericht ist auf drei Tage angesetzt. Das Urteil wird Anfang Dezember erwartet.