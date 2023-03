Vor dem Landgericht Karlsruhe muss sich ab Donnerstag ein 53-Jähriger verantworten. Er soll die Drogeriemarktkette dm erpresst und in Freiburg eine Explosion verursacht haben.

In Karlsruhe steht ab Donnerstag ein 53-jähriger Mann vor Gericht, dem räuberische Erpressung vorgeworfen wird. Laut Anklage soll er der in Karlsruhe ansässigen Drogeriemarktkette dm 2019 gedroht haben, eine Bombe in einer Filiale zu zünden - sollte dm ihm nicht mehrere hunderttausend Euro in der Kryptowährung Bitcoin überweisen.

Angeklagter soll Explosion in Freiburg verursacht haben

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der Angeklagte dann eine kleinere Explosion in einer dm-Filiale in Freiburg verursacht haben. Laut der Anklageschrift belief sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Schließlich zahlte dm rund 500.000 Euro in Bitcoin an den mutmaßlichen Erpresser.

Angeklagter könnte bis zu 15 Jahre in Haft kommen

Die digitale Spur der Kryptowährung konnte trotz der vermeintlichen Anonymität von der Polizei zum mutmaßlichen Täter zurückverfolgt werden. Für den Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Nach Angaben des Landgerichts Karlsruhe drohen dem Angeklagten bei einer Verurteilung in allen Punkten 5 bis 15 Jahre Haft.