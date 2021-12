Prozess wegen Besitzes von Kinderpornografie

Wegen Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger muss sich am Dienstag ein 22-jähriger Mann vor dem Rastatter Amtsgericht verantworten. Er soll laut Anklageschrift vor etwa zwei Jahren im Internet in Live-Chats Geld dafür bezahlt haben, dass eine minderjährige Person sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt. Der Angeklagte soll diese Handlungen dann per Video mitgeschnitten und auf seinem Computer gespeichert haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten in Rastatt seien mehr als 500 Bild- und 100 Videodateien kinder- bzw. jugendpornographischen Inhalts sichergestellt worden. Zu den Vorwürfen schwieg der Mann bisher.